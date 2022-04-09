Кемерово, 9 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Кемерове очень переживают за военных, которые участвуют в спецоперации. Об этом рассказала кемеровчанка Галина Бойкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Миленькие, родненькие наши солдаты, наши мужчины, возвращайтесь быстрее домой с Победой. В свои семьи, к своим детям, к своим родителям, чтобы все были счастливы, здоровы. Мы победим! Мы за вас! Мы с вами!», — обратилась она к российским военным, которые выполняют боевые задачи на Украине.

Жительница Кемерова пожелала им вернуться поскорее домой живыми и здоровыми.