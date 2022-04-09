Тюмень, 9 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Тюменской области проводится акция #ОтказОтКвитанции. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Собственники, которые отказались от бумажной квитанции, перейдя на электронные сервисы, автоматически становятся участниками. Победителям акции будут вручены ценные призы седи которых робот-пылесос и планшет.

«Шанс выиграть призы достаточно большой. Всё, что нужно сделать, это отказаться от бумажной квитанции в «Личном кабинете» в меню «Настройки» на вкладке «Квитанции» или у оператора в любом абонентском пункте в любом городе присутствия ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр», — говорится в пояснении к акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 11 апреля пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, бумажные билеты выдаваться не будут.