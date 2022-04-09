Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 9 апреля, крыльцо здания мэрии было залито синей и жёлтой краской. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Анатолий Локоть.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская армия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации на Украине и в ЛДНР. Воины-сибиряки рискуют жизнью, избавляя мир от коричневой чумы! И в это же время разбрызгивают свой яд сторонники украинского нацизма. В субботу целью была выбрана мэрия Новосибирска. Сторонник Бандеры и Шухевича залил синей и жёлтой краской крыльцо здания мэрии. Вандализм – естественный для подобных персонажей способ самовыражения», — прокомментировал произошедшее мэр.

Он уточнил, что вандала задержали полицейские. Им оказался 41-летний директор небольшой частной котельной. При этом выяснилось, что ранее он уже «красил» пандус у городской администрации, но тогда ему удалось скрыться.