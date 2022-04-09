Новосибирск, , 15:14 — REGNUM Мэрия Новосибирска совместно с правительством региона готовят предложения по достройке Дзержинской линии метрополитена — станций «Гусинобродская», «Молодежная» и метродепо «Волочаевская». Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

В новосибирском метро Nsk-metro.ru

«Выступление премьер-министра Михаила Мишустина в Государственной думе по поводу перспектив развития новосибирского метрополитена считаю весьма обнадёживающим. Он дал понять, что вопрос решаем. Надо двигаться с двух сторон. Правительство России готово рассматривать наши заявки, наши предложения. И на сегодняшний день мы с правительством Новосибирской области прорабатываем схемы, которые намерены предложить правительству для финансирования», — сказал Локоть.

Он подчеркнул, что «перспективы очень хорошие» и сейчас на рассмотрении есть альтернативные варианты. Мэр Новосибирска рассчитывает, что в ближайшее время будет выбран конечный вариант и начнутся переговоры на правительственном уровне.