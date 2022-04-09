Париж, , 15:12 — REGNUM Во Франции пока останутся две картины из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, полотна из которой ранее выставлялись в Париже. Об этом 9 апреля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на французское министерство культуры.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как заявили во французском ведомстве, одна из картин, которая якобы принадлежит российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов».

Также указывается, что второе из полотен, по данным французской стороны, якобы принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств и его не вернут до тех пор, пока ситуация на Украине не станет безопасной.

В то же время, названия задерживаемых во Франции картин, а также их авторы и даты создания, не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип заявил, что укрепление курса рубля после введения Западом антироссийских санкций доказало, что Россию невозможно оторвать от глобальной экономической системы.