Пекин, 9 апреля 2022, 15:03 — REGNUM Китайская компания Oppo разработала собственную систему на кристалле (SoC) для смартфонов. Об этом сообщает портал ITHome.
Ожидается, что производство первого процессора для смартфонов от Oppo будет запущено в 2023 году. Система на кристалле будет выпускаться по 6-нанометровому техпроцессу на мощностях тайваньского контрактного производителя TSMC.
В 2024 году китайская компания планирует выпустить ещё один SoC для смартфонов со встроенным 5G-модемом. Эта платформа будет отличаться большей производительностью. Технические подробности о системе Oppo не раскрываются.
Компания Oppo является подразделением китайской корпорации BBK Electronics. Она входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире.
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