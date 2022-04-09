Пекин, 9 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Китайская компания Oppo разработала собственную систему на кристалле (SoC) для смартфонов. Об этом сообщает портал ITHome.

(сс) Judgefloro Китайская компания OPPO

Ожидается, что производство первого процессора для смартфонов от Oppo будет запущено в 2023 году. Система на кристалле будет выпускаться по 6-нанометровому техпроцессу на мощностях тайваньского контрактного производителя TSMC.

В 2024 году китайская компания планирует выпустить ещё один SoC для смартфонов со встроенным 5G-модемом. Эта платформа будет отличаться большей производительностью. Технические подробности о системе Oppo не раскрываются.

Компания Oppo является подразделением китайской корпорации BBK Electronics. Она входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире.