Москва, , 15:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили подготовку к предстоящему визиту премьера Армении в РФ. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к предстоящему визиту премьер-министра Армении в РФ», — отмечается в сообщении.

Также затронута также тематика выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном.