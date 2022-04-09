Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM В Екатеринбурге художники изобразили старушку, которая берегла красный флаг и не поддалась украинским националистам. Изображение активно публикуют в соцсетях.

Скриншот страницы Telegram «УРАЛLIVE»

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На иллюстрации видно пожилую женщину, которая держит в руках флаг Советского Союза. И она отбрасывает тень монумента «Родина-мать зовёт», расположенного на Мамаевом кургане.

Отметим, в начале апреля интернет облетело видео с пожилой женщиной, которая вышла к украинским националистам с красным флагом. Она приняла их за российскую армию. Один из националистов вручил ей набор гуманитарной помощи, а затем стал топтать флаг СССР. После этого старушка отказалась от врученных ей продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит операцию по защите жителей ДНР и ЛНР и по демилитаризации и денацификации Украины.