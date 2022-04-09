Кемерово, 9 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Расположенный на территории Кемеровской области «Кузнецкий Алатау» станет государственным природным биосферным заповедником. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

kuz-alatau. ru «Кузнецкий Алатау»

«Новый статус присвоен в связи с тем, что в 2021 году ЮНЕСКО включило его в международную сеть биосферных резерватов. Благодаря этим изменениям территория получит новые возможности для развития и сохранения биоразнообразия», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Отметим, что на территории «Кузнецкого Алатау», который входит в состав Алтае-Саянского экорегиона, сохранились уникальные природные комплексы гор, ледники, карстовые озёра и болота. Здесь обитают редкие виды животных и птиц.