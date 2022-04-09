Ханты-Мансийск, , 14:58 — REGNUM В Ханты-Мансийске прокуратура организовала проверку по факту травмирования рабочих на строительном производстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

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Предварительно установлено, что при кровельных работах на крыше семиэтажного строящегося дома 156 по ул. Гагарина в Ханты-Мансийске произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате трое рабочих получили травмы, двое из них госпитализированы.

Сотрудники прокуратуры должны дать оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СУ СКР по ХМАО рассматривает версию нарушения правил использования газового оборудования для разогрева кровельного материала.

Отметим, что в Югре второй день подряд взрывается газ на производстве. Вчера. 8 апреля, взорвался газ при проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции Нижневартовска. Пострадали пять человек.

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