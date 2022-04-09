Луганск, , 14:57 — REGNUM Народная милиция ЛНР заявила, что обнаружила на оставленных позициях ВСУ дозиметр производства США, который, по данным ЛНР, предназначен только для поставок в силовые ведомства США.

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«В ходе наступательной операции подразделений Народной милиции ЛНР на отбитых у ВСУ позициях обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства американской компании Symetrica», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По официальным данным, данное оборудование не поставлялось на территорию Украины в рамках военной помощи, и не находится в свободной продаже, так как предназначено непосредственно для поставок в силовые ведомства США.

«Можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ … вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые … спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение и иное военное имущество, поставляемое Западом в рамках военной помощи Украине», — отмечается в сообщении.