Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:51 — REGNUM В Новокузнецке автобусы переведены на газомоторное топливо, осуществляется газификация частного сектора, обновляется подвижной состав, проводится высадка деревьев. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы последовательно идём к улучшению экологической обстановке в городе, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Вместе с вами будем отслеживать актуальную экологическую обстановку в Новокузнецке».

Он уточнил, что данные появились на светодиодных экранах и отражают: количество и характеристики загрязняющих веществ.