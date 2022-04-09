Новокузнецк, Кемеровская область, 9 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Новокузнецке автобусы переведены на газомоторное топливо, осуществляется газификация частного сектора, обновляется подвижной состав, проводится высадка деревьев. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Мы последовательно идём к улучшению экологической обстановке в городе, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Вместе с вами будем отслеживать актуальную экологическую обстановку в Новокузнецке».

Он уточнил, что данные появились на светодиодных экранах и отражают: количество и характеристики загрязняющих веществ.