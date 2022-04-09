Лондон, , 14:51 — REGNUM Кафедра английского языка в Шотландском университете Стирлинга решила отказаться от изучения книг автора всемирно известной английской писательницы Джейн Остин в пользу современной американской поэтессы и писательницы Тони Моррисон, работы которой посвящены расизму в США. Об этом 7 апреля сообщила газета The Telegraph со ссылкой на внутренние документы указанного вуза.

«Гордость и предубеждение» (Pride and Prejudice by Jane Austen) Иллюстрации Чарльз Эдмунд Брок, 1895

В последних указывается, что высшее учебное заведение отказывается от изучения главного романа Остин «Гордость и предубеждение» в пользу творчества Моррисон для «деколонизации учебной программы» и способствования «увеличению разнообразия».

Также уточняется, что будет изменен и характер курса, в результате чего теперь на нем основные темы для обучения студентов «будут включать расовые различия и критическую расовую теорию, гендер и сексуальность».

Кроме того, теперь на этом курсе студенты изучат «черный постмодернизм, готику, а также эстетику современного американского и афроамериканского романа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-работница американской корпорации Google (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подала в суд с обвинениями в расовой дискриминации по отношению к неграм в компании.