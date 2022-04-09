Оренбург, 9 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские задержали наркокурьера из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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По данным следствия, у 23-летнего мужчины обнаружили 5,04 грамма вещества. Оказалось, что в Оренбург гражданин приехал из Москвы. Он проживал в хостеле и там же фасовал товар. При обыске обнаружили весы и другие принадлежности.

Теперь задержанный отправлен в СИЗО. Ему грозит 20 лет заключения.