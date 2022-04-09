Симферополь, 9 апреля 2022, 14:39 — REGNUM Херсонская область за последние восемь лет полностью деградировала, поскольку украинская власти бросила её на произвол судьбы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 9 апреля.
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Глава региона отметил, что Крым и Херсон исторически связывают тесные отношения — культурные, экономические, дружественные и родственные.
Глава региона подчеркнул, что от водной блокады пострадало сельское хозяйство и экология Херсонской области, херсонские фермеры потеряли традиционные рынки сбыта, а националистические банды «не имея возможности навредить крымчанам, срывали свою злобу на местных херсонских жителях, занимались откровенным грабежом и рэкетом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о начале поставок продовольствия из Херсонской области Украины в Крым — прежде всего, речь идёт об овощах. Также восстановлено техническое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью, поездами соседям отправляют гуманитарную помощь.