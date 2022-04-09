Донецк, , 14:38 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️14:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибра 120 мм; ️14:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»): выпущено 2 снаряда калибром 122 мм; ️14:15 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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