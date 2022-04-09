Оттава, , 14:37 — REGNUM Режиссёр-документалист Джон Зарицкий умер в госпитале в Ванкувере в возрасте 79 лет. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Скорбь

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Семья режиссёра проведёт прощальные мероприятия в Ванкувере, Торонто и Уистлере.

Джон Зарицкий до прихода в кинематограф занимался журналистикой, он был удостоен национальной премии Канады за журналистские расследования в газете The Globe and Mail. В 1983 году работа Зарицкого «Ещё один пропавший ребёнок» была удостоена премии «Оскар» как лучший документальный фильм.

Три других документальных фильма Зарицкого были номинированы на премию «Эмми». Одной из последних работ режиссёра стал фильм «Вы действительно хотите знать?» о людях, страдающих болезнью Гентингтона.