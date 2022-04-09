Нью-Дели, , 14:36 — REGNUM Новый штамм коронавируса XE выявлен в штате Гуджарат (Индия) у мужчины, приехавшего из Мумбаи.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мужчина … дал положительный результат на COVID-19 во время визита в Вадодару 12 марта», — отметил медработник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции.

«По результатам, объявленным вчера, он признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ», — добавил он.

Врачи выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате мутаций разных штаммов коронавируса — XD, XE, XF. Линии XD и XF — соединение вариантов «Дельта» и сублинии «Омикрона» BA.1, линия XE — соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2.