Новосибирск, 9 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня днём, 9 апреля, ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

«Температура днём +3…+5 °С, ветер – 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — уточняется в прогнозе.

Завтра, 10 апреля, ночью прогнозируется — 3…-5 °С, днём +3…+5 °С; ветер северный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с; ночью ожидается небольшой мокрый снег, днём – преимущественно без осадков.

В понедельник, 11 апреля, ночью — 6…-8 °С, днём +5…+7 °С, ветер юго-восточный 3-8 м/с, преимущественно без осадков.