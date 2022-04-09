Москва, 9 апреля 2022, 14:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, связанное с планами развития электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы госсервисов. Об этом 9 апреля сообщается на сайте правительства.
Предполагается также дальнейшее расширение возможности использования портала «Госуслуг». Частью электронного правительства будет государственная единая облачная платформа, позволяющая построить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники.
В структуру электронного правительства войдёт и Национальный удостоверяющий центр.
Первой негосударственной услугой будет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. С обновлением подписать договор купли-продажи станет возможным электронной подписью.