Лимасол, Кипр, , 14:26 — REGNUM Акция в поддержку России проходит 9 апреля в Лимасоле на Кипре. Об этом 9 апреля сообщает Россотрудничество в своем телеграм-канале.

«За Россию!» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Уточняется, что организаторами акции являются координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов.

Также указывается, что в настоящее время ведется подготовка к автопробегу по городу Лимасол и добавляется, что мероприятия согласованы с местными властями города.

«Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине, и на Кипре! Россия говорит правду!», — скандируют участники акции, которые пришли на нее с флагами России, Греции и Молдавии, а также со Знаменем Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 удерживаемых гражданских моряков освобождены и эвакуируются в безопасное место.