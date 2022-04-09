Лимасол, Кипр, 9 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Акция в поддержку России проходит 9 апреля в Лимасоле на Кипре. Об этом 9 апреля сообщает Россотрудничество в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM «За Россию!»

Уточняется, что организаторами акции являются координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов.

Также указывается, что в настоящее время ведется подготовка к автопробегу по городу Лимасол, и добавляется, что мероприятия согласованы с властями города.

«Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине и на Кипре! Россия говорит правду!» — скандируют участники акции, которые пришли на нее с флагами России, Греции и Молдавии, а также со Знаменем Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 удерживаемых гражданских моряков освобождены и эвакуируются в безопасное место.