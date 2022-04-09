Новотроицк, Оренбургская область, , 14:21 — REGNUM В Оренбургской области с карты жителя Новотроицка похитили 75 357 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Банковские карты

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшим оказался 53-летний гражданин. Неизвестный похитил у него мобильный телефон карту, с которой в разных магазинах и были похищены денежные средства.

Полицейские установили, что потерпевший был пьян и уснул на крыльце у подъезда. И в этот момент проходивший мимо 28-летний гражданин похитил у него карту и телефон. Его задержали по горячим следам. Вину он признал. Теперь ему грозит шесть лет колонии.