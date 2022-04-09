Ханты-Мансийск, , 14:15 — REGNUM В Ханты-Мансийске утром 9 апреля на крыше одного из домов города произошёл хлопок газовоздушной смеси. Трое рабочих получили термические ожоги, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пламя газа kboyd

По предварительным данным хлопок произошёл около 9:00 по местному времени (7:00 мск) на крыше семиэтажного строящегося дома 156 по ул. Гагарина города Ханты-Мансийска. Пострадали трое строителей в возрасте от 28 до 32 лет, двое из них госпитализированы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается версия нарушения правил использования газового оборудования для разогрева кровельного материала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре организована проверка по факту взрыва при проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции Нижневартовска, который произошёл 8 апреля. Пострадали пять человек.

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