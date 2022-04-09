Новосибирск, , 14:14 — REGNUM История повторяется и нужно делать выводы. Уверен губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«XX век показал всему миру – насколько опасно заигрывать с нацизмом, насколько это вредно, как быстро нацизм «прилипает» к народу и проникает глубоко вовнутрь него. Ни в коем случае нельзя потворствовать, нужно моментально, резко реагировать, когда один народ заявляет, что он выше, что другие народы можно отнести к людям второго сорта, — сказал глава региона во время открытого урока истории «Россия и Украина: один народ, две страны». — Это уже происходило в XX веке: с нацизмом, фашизмом стали заигрывать в Германии, что привело к страшной трагедии, к распространению коричневой чумы практически на весь мир. И бороться с ней пришлось нашим дедам и прадедам, Советскому Союзу – русским, украинцам, многим другим национальностям. Сегодня снова идёт борьба с нацизмом, который, к сожалению, проник внутрь нашего братского — украинского – народа. И опять мы видим заигрывание Запада с нацизмом, и опять с ним борется русский солдат».

Травников считает, что об этом нужно говорить «через уважение к героям Великой Отечественной войны, нашим дедам, которые очистили всю Европу, весь мир, в том числе Украину, от фашистской чумы, от бандеровской чумы, идти к поддержке наших сегодняшних воинов».