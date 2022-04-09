Киев, 9 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Один из ведущих политиков Европы потребовал у Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче, это не постановка Киева. Об этом Зеленский 9 апреля рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Покажите нам доказательства, что правда это так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства», — привел он слова европейского политика.

При этом Зеленский утвердительно ответил на вопрос о том, является ли указанный политик лидером одной из стран Европы, однако не стал говорить его имя, уточнив только, что это был не канцлер Германии Олаф Штольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Любовку в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».