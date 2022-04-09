Москва, , 14:09 — REGNUM Проект соглашения о сотрудничестве России и Венесуэлы в области космической деятельности одобрен решением правительства РФ. 9 апреля об этом сообщается на сайте правительства.

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Речь идёт о проекте федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях».о

Документ одобрен по итогам заседания правительства, состоявшегося 8 апреля 2022 года. Далее он будет внесён в Госдуму РФ в установленном порядке.

Предварительно проработанный представителями России и Венесуэлы проект о сотрудничестве в сфере космоса был представлен в марте 2020 года. Документ предусматривает взаимодействие в области космической науки, спутниковой связи и навигации, метеорологии и других сферах.