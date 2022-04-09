Ереван, 9 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить с визитом Москву 19 апреля, об этом 9 апреля сообщила пресс-служба правительства Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян

Отмечается, что 9 апреля состоялся телефонный разговор Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным.

«Премьер-министр Армении и президент РФ коснулись вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Пашиняна в РФ 19 апреля», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит помогать Армении с укреплением обороноспособности и охраной границы.