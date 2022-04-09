Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM Прокуратура Кировского района добилась ликвидации очередной свалки в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Свалка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Стихийная свалка была выявлена во дворе многоквартирного дома на проспекте Ворошиловском. При этом управляющая компания не предприняла мер к уборке мусора.

В управляющую компанию внесено представление, в результате рассмотрения которого свалку ликвидировали. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.