Донецк, , 13:58 — REGNUM ВСУ обстреляли Любовку в ДНР из БМ-21 «Град». Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Любовка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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