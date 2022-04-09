Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону прокуратура Октябрьского района через суд потребовала от властей отремонтировать дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Яма

В ходе инспекции было выявлено множество ям и выбоин на улицах Гагринской, Факельной и Тарновского-Терлецкого. Плохое состояние проезжих частей может спровоцировать рост дорожных аварий. При этом администрация Октябрьского района бездействует.

Главе администрации Октябрьского района внесено представление. Направленное в суд исковое заявление с требованием привести дороги в нормативное состояние удовлетворено.

Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.