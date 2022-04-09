Москва, , 13:55 — REGNUM Укрепление курса рубля после введения Западом антироссийских санкций доказало, что Россию невозможно оторвать от глобальной экономической системы, считает колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Несмотря на ожидания США и их союзников, «гиперинфляции» в РФ не произошло, а без предметов роскоши и фастфуда экономика РФ может и вовсе нормально функционировать, добавил он, передает «Газета.Ru».

Сторонники санкций Запада уверены в том, что новые ограничения сильно ослабят экономику РФ, но этого не произошло, пишет он.

Также он отмечает, что особенно ценным сейчас является российский энергетическим сектор, который по-прежнему приносит хорошую прибыль из-за значительной зависимости Европы от природного газа.