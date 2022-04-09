Москва, 9 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Регистрируемая безработица в РФ не растёт, однако по-прежнему увеличивается число работников, которые выведены в простой. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, роста регистрируемой безработицы не отмечается. При этом видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, или в режиме простоя», — привели ее слова в секретариате.