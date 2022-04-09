Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM Специалист из Словакии Томаш Хлавати назначен главным тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон». Контракт рассчитан до конца сезона 2021/22, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Томаш Хлавати — главный тренер ГК «Ростов-Дон» Rostovhandball.com

«Это большая ответственность встать у руля такой команды, как «Ростов-Дон»: с серьезными амбициями и планами. За те годы, что я работаю в Ростове-на-Дону, мне удалось близко познакомиться с клубом, узнать его ценности и выстроить доверительные отношения», — прокомментировал наставник.

Стоить отметить, что словацкий специалист пополнил тренерский штаб «Ростов-Дона» в сезоне 2018/19. Ранее он выполнял обязанности ассистента главного тренера команды.