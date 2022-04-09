Ханты-Мансийск, , 13:49 — REGNUM Жителям Югры доступны иностранные вакцины для прививок от различных заболеваний. Об этом сообщается на портале «Объясняем. Югра».

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Для вакцинации используются, в частности, «Превенар» для профилактики пневмококковых инфекций, «Полимилекс» для профилактики полиомиелита, «Пентаксим» для профилактики дифтерии и столбняка.

В департаменте здравоохранения ХМАО уверяют, что все препараты, которые входят в национальный календарь прививок, имеются в запасе в медицинских организациях Югры. Иммунопрофилактика населения региона проводится в плановом порядке.