Киев, , 13:45 — REGNUM Экипажи иностранных судов, запертых украинскими боевиками в порту Мариуполя, видели, как ВСУ минируют фарватер. Об этом RT рассказал капитан одного из таких кораблей.

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«Закидывали они [мины] с минных тральщиков. Там мина одна даже плавает. [Мы] сюда пришли 21-го под погрузку… 24-го прекратили. Здесь начались военные действия: фарватер заминировали, и нас никого не выпустили», — сообщил он.

Большая часть порта уже освобождена войсками РФ. Моряки рассказали, что делали националисты, когда его контролировали:

«Бомбёжки — полбеды, они как-то недели 3 назад пришли на судно… забрали документы, всю технику электронную, телефоны, ноутбуки… Я не знаю, зачем им документы, с какой надобностью».