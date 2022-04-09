Симферополь, 9 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на имама Симферопольского района Республики Крым задержан правоохранительными органами, сообщили 9 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет

В отношении 44-летнего мужчины на основании материалов, предоставленных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым, возбуждено уголовное дело поч.4 ст. 148 УК РФ — о нарушении права на свободу вероисповедания с применением насилия.

По данным следствия, 1 апреля текущего года имам Симферопольского района был направлен в мечеть села Пионерское для молебна. Во время проведения молебна 44-летний местный житель напал на имама. У пострадавшего зафиксированы ссадины и кровоподтеки.

Задержанный уже признал свою вину, в СК сообщили, что он активно содействует следствию. В ближайшее время следователь намерен предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об избрании для него меры пресечения.