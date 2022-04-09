Канск, Красноярский край, , 13:40 — REGNUM Спасатели в Канске Красноярского края продолжают поиски двух девочек, упавших 6 апреля в полынью в реке Кан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого агентства гражданской обороны и ЧС.

Поиски утонувших девочек в Канске. Красноярский край Агентство ГО и ЧС по Красноярскому краю

«За сутки совершено 4 водолазных спуска, обследовано 900 кв. метров дна реки. С помощью подводного комплекса «Оптима» обследовано 600 кв. метров. Поиски результата не дали», — отметили в ведомстве.

9 апреля поиски продолжаются. В работах задействован 21 человек и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, две девочки 14 и 15 лет пошли на реку вечером 6 апреля. При пересечении реки по льду они упали в полынью на глазах у очевидцев.

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