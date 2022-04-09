Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. К севу яровых культур приступили почти все районы Ростовской области. Чуть позже к посевной кампании подключаются районы северо-западной зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трактор вспахивает поле (урожай, посевная)

По данным на 6 апреля, яровые культуры были посеяны на площади более 290 тыс. гектаров, что составляет около 17% от плана весеннего сева. Всего весной донским аграриям предстоит засеять около 1,8 млн гектаров. Труженики донского села проводят подкормку озимых культур и другие виды полевых работ. Земледельцы полностью обеспечены семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами.

«Одна из главных задач сейчас — в оптимальные сроки посеять яровые культуры и провести весь комплекс полевых работ, этому должен способствовать и механизм льготного кредитования аграриев», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.