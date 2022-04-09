Пекин, 9 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Организаторы XII Пекинский международный кинофестиваль (ПМКФ) назначили дату начала мероприятия на 13 августа 2022 года. Об этом сообщает организационный комитет фестиваля.

walter688 Пекин

Обычно фестиваль проводится весной, однако в 2021 году он был перенесён на осень из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2022 году организаторы решили провести мероприятие с 13 по 20 августа.

Кинофестиваль в Пекине проводится ежегодно с 2011 года. Фестиваль поддерживается правительством Пекина и государственной кинокомпанией China Film Group Corporation.

Фестиваль используется в качестве площадки для взаимодействия между китайским кинопрокатом и международными киностудиями, включая российские кинокомпании. В 2021 году на фестивале заключили контракты на общую сумму более $5 млрд.