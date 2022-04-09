Тюмень, , 13:35 — REGNUM В Тюменской области 16 педагогов стали призёрами и лауреатами конкурса «Педагог года- 2022». Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Моор.

Тюменские учителя года Информационный центр правительства Тюменской области

Конкурс профессионального мастерства проходил с 4 по 9 апреля. В юбилейном, 30-м сезоне конкурса, участвовали 153 учителя, они боролись в девяти номинациях.

Учитель года Вероника Таут Информационный центр правительства Тюменской области

«Очень рад за всех участников конкурса, которые смогли продемонстрировать свои способности, поделиться новыми идеями и обменяться опытом. Восхищает многогранность личностей современных тюменских педагогов. Они не только источники знаний, но и воспитатели, новаторы, инициаторы и активные участники позитивных перемен в общественной жизни», — отметил глава региона.

Победители в номинациях получат премии по 150 тыс. рублей. Призёры некоторых номинаций — по 90 тыс. и 60 тыс. рублей. Всем остальным участникам регионального конкурса «Педагог года- 2022» также вручат денежные премии.

Александр Моор отметил высокий уровень состязания тюменских педагогов в профессионализме. В 2021 году победа Екатерины Костылевой на конкурсе «Учитель года России» подтвердила всероссийское признание тюменской педагогической школы.

«Именно у нас осенью состоится «Учитель года России – 2022». Тюмень объединит лидеров образования всей страны», — подытожил тюменский губернатор.

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