Донецк, 9 апреля 2022, 13:34 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 4 мины калибра 120 мм. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град».
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