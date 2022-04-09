Анкара, , 13:32 — REGNUM Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил о вероятности катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Принимаются необходимые меры. Однако 100-процентных мер безопасности не существует. Если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей… Если одно из судов, перевозящих взрывоопасный груз, подорвется на мине в Босфоре, возникнет большая опасность», — отметил он в интервью Gercek Gundem.

Он добавил, что «вполне очевидно, что мины пустила в море украинская сторона».

ФСБ РФ ранее отмечала, что ВСУ после начала спецоперации РФ на Украине установили около 420 мин на подходах к портам Очакова, Одессы, Черноморска и Южного.