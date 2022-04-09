Москва, 9 апреля 2022, 13:32 — REGNUM Россию вынуждают предпринять в отношении YouTube жёсткие меры, отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).
«Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну», — отметил Пискарёв.
При этом, по его словам, комиссия готова к диалогу с руководством Google.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, YouTube заблокировал канал «Дума ТВ».