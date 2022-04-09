История вопроса

Антироссийская пропаганда — информационная политика ряда западных стран и их союзников в России, направленная на очернение действий российского государства и граждан. Она проводится для достижения экономических или политических целей, имеющих лишь опосредованное отношение к России. Ситуация обострилась после возвращения Крыма в состав России в 2014 году и особенно - после начала специальной военной операции России в 2022 году.





Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.