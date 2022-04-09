Омск, , 13:31 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждено девять летальных случаев от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе к настоящему времени достигло 4253. Выздоровели после COVID-19 к 9 апреля 197 796 человек, в том числе 432 за сутки.

Всего за время пандемии в области зарегистрировано 204 516 случаев инфицирования. За сутки выявлено 106 новых носителей, 53 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.