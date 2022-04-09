Рубцовск, Алтайский край, 9 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Паводковая обстановка осложняется в алтайском крае. Как сообщает сегодня, 9 апреля, территориальное ГУ МЧС РФ, с 9 по 11 апреля ожидается вскрытие реки Чумыш у с. Ельцовки и подъем уровней воды до отметок 305 — 345 см над нулем поста (опасная отметка 320 см), возможно подтопление прибрежных территорий.

МЧС Паводок на Алтае

«Также в ближайшее время возможен подъем уровней воды реки Алей у г. Рубцовск, возможно достижение опасных отметок и также подтопление прибрежных территорий», — пояснили спасатели.

Информация о данном прогнозе доведена до служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, все они готовы к реагированию.

Как сообщало ИА REGNUM, еще накануне, 8 апреля, сообщалось, что паводковая обстановка в Алтайском крае остаётся стабильной, случаев подтопления жилых домов нет.

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