Севастополь, 9 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Два морских вокзала планируется построить в Севастополе для обеспечения переправы на Северную сторону города. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

Как уточняется, после реконструкции пространство в районе Артиллерийской бухты будет исключительно пешеходным. Автомобильное паромное и катерное сообщение на Северную сторону будет организовано от причала № 113. Для этого в непосредственной близости от центральных железнодорожной станции и автовокзала построят мультимодальный вокзал. На данный момент идёт проработка концепции создания вокзала. Предварительная стоимость проекта составляет около 900 млн рублей. Ещё один мультимодальный вокзал планируется разместить на Северной стороне города, на площади генерала Захарова, уточняет «Новый Севастополь».

Добавим, что работы по благоустройству Артиллерийской бухты запланированы на 2022−2023 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти сообщили о планах по запуску в Севастополе городской электрички к началу туристического сезона 2023 года.