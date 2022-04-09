Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила слухи о том, что она помолвлена с актером Беном Аффлеком. Она заявила об этом 9 апреля, видеозапись этого заявления опубликована на сайте певицы On The JLo.

Дженнифер Лопес John Bauld

Певица также продемонстрировала кольцо с внушительным бледно-зеленым бриллиантом и расплакалась от счастья.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Дженнифер Лопес появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала слухи о помолвке с Беном Аффлеком.

Напомним, пара уже была помолвлена 20 лет назад, однако тогда Лопес и Аффлек не выдержали давления прессы, отменили церемонию бракосочетания и затем разорвали свои отношения.